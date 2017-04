Sunnmørsfirma vil levera meir kaker til heile landet

Nett.no fortel at dei to selskapa har no planar om å utvida bakeriet for 10–15 millionar kroner.

Valaker Bakeri og Konditori fekk allereie for to år sidan ein avtale med Coop om å levera kaker frå Sunnmøre til heile landet. I fjor fekk dei i tillegg ein landsdekkjande avtale med hotell- og restaurantmarknaden.

Frå før eig og driv selskapet 11 konditorutsal på Sunnmøre og Romsdal.

Saman med Coop eig Valaker Bakeri og Konditori også selskapet Goman Valaker som driv med brød og knekkebrød.

Begge selskapa kan gle seg over vekst og auka lønsemd.