Seabed Constructor (tidlegare Olympic Athene) er tatt i arrest på Island. Det skriv næringslivsportalen Nett.no med bakgrunn i ein artikkel på den islandske rikskringkastaren RÚV sine nettsider. Norske Swire Seabed driftar skipet, og er dotterselskap av Swire Pacific Offshore i Singapore, som kjøpte skipet frå Olympic tidlegare i år.

Har ikkje løyve

Årsaken til at skipet blei tatt i arrest er at Seabed Constructor ikkje skal ha løyve til å undersøkje det tyske skipsvraket D/S Minden, som offshoreskipet har undersøkt den siste tida. Det Vulcan A. G.-bygde (Stettin & Hamburg) skipet gjekk ifølgje wrecksite.eu ned 24. september 1939, då det blei senka av mannskapet på båten. Grunnen til det skal ha vore at ein ville hindre at den verdifulle lasten om bord hamna i allierte hender. D/S Minden gjekk ned rundt 120 nautiske mil sørvest for Island. Difor ligg båten innanfor Island si økonomiske sone, og er islandsk eigedom.