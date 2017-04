Kallar inn igjen nye 30 sjøfolk

– Det er knapt tredve sjøfolk som blir tatt inn totalt, seier Njål Sævik, administrerande direktør i Havila Shipping, til Sysla Maritime.

På berre to veker har altså totalt 60 sjøfolk fått innkalling om å kome ut på jobb igjen hos Havila. Seinast i slutten av mars blei ankerhandteringsskipet Havila Mercury tatt ut av opplag.

Frå NIS til NOR

Sysla Maritime skriv at supplyskipet gjekk inn i opplag som NIS-registrert fartøy, men at det går ut av opplag som eit NOR-registrert skip. For knapt ei veke sidan blei skipet omregistrert hos Sjøfartsdirektoratet.

– Det blei gjort for å kunne tilby båten på norsk sektor, fortel Njål Sævik til nettstaden.