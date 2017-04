Fjord 1 kan vere verdt nesten 5 milliardar

Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets, som står for tilrettelegginga, tek sikte på at Fjord1 børsnoterast innan utgangen av juni i år. Det skriv Finansavisen.

I helga kom det fram at Havilafjord AS, eit dotterselskap av Sævik-familien sitt holdingselskap, opnar for å selge 49 prosent av aksjane i selskapet for opptil 1,7 milliardar kroner. Dette gjennom ei børsnotering av selskapet. Prisindikasjonen for selskapet ligg på mellom 3,2 og 3,5 milliardar kroner.

Nedsalet har starta

Finansavisen kunne tysdag avsløre at planen er å kome på børs så raskt som råd, og måndag gjekk startskotet for nedsalet. Sjølve salet blir gjort gjennom ein såkalla bookbuilding-prosess, med frist 4. mai.

Fearnley Securities meiner selskapet har ein verdi på 4,3 til 4,7 milliardar kroner. SpareBank 1 Markets har jobba seg fram til ei verdivurdering i området 4–4,5 milliardar kroner.