Fjord 1 tek over fire nye samband

Fjord 1 blir med overtakinga av fire nye ferjesamband den største ferjeaktøren i Hordaland. Det er nok ei god nyheit for ferjereiarlaget, som Per Sævik og familien hans gjennom Havilafjord AS er majoriteteigar i.

Fjord 1 skal drifte sambanda Jektavik - Nordhuglo - Hodnanes, Skjersholmane - Ranavik, Gjermundshavn - Varaldsøy - Årsnes og Jondal - Tørvikbygd. Avtalen er på ni år, med start i 2020, gjeld for samlege av sambanda. Dette skriv Fjord 1 i ei pressemelding.