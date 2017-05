Havyard skal byggje verdas største brønnbåt

Brønnbåten, som ferdig vil vere verdas største av sitt slag, vil koste vel 500 millionar kroner. Båten blir 116 meter lang og 23 meter brei.

Namnet blir Ronja Storm, og fartøyet får plass til 7.450 kubikkmeter vatn i tankane. Det er faktisk over dobbelt så mykje som om bord i normalt store brønnbåtar.

Båten får også montert utstyr for fiskesortering, transport av slaktefisk og smolt, i tillegg til at den blir utstyrt for medisinering.

Ti-årskontrakt

Når båten er levert skal den inn på ei ti-årskontrakt. Båten skal då jobbe for oppdrettsselskapet Huon ved Tasmania utenfor Australia.

På øya Tasmania er det lite ferskvatn, og dette blir løyst ved at det nye Havyard-designet får utstyr som kan produsere nesten 17 millionar liter ferskvatn per døgn.