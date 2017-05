Inntektene halvert

Per Sævik, Njål Sævik og resten av familien beheldt kontrollen i Havila Shipping ASA etter intense forhandlingar med bankane, kreditorar og obligasjonseigarar. Staten gjekk blant anna inn på eigarsida gjennom GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt), og dei sikra kreditorane DNB og Swedbank konverterte saman med nemnte GIEK 135 millionar kroner av gjelda til aksjar.

Etter at den finansielle restruktueringa var i orden i mars var ein av konsekvensane at eigenkapitalen auka med over 1,5 milliardar kroner. Havila reduserte også gjelda si til sikra og usikra kreditorar med nesten 1,3 milliardar kroner. Havila ser no for seg to magre år fram til ein kan byrje å sjå positive teikn igjen i 2019.

Resultat på 747 millionar kroner

Om ein ser vekk i frå summane som kom ut av restruktureringa enda Havila med eit resultat på minus 103,5 millionar kroner etter dei tre første månadane i år. Om ein tek med summane vart resultatet før skatt 747,5 millionar kroner. I fjor var dette talet på rundt 30 millionar.

Inntektene har derimot blitt halvert, frå 334,9 millionar kroner i fjor til 144,7 millionar i år. Dette skriv Sysla.no.

Tysdag blei årets generalforsamling heldt på Havilahuset, der Jostein Sætrenes og Jogeir Romestrand, begge frå Ulsteinvik, blei valt inn i styret. Sætrenes som styreleiar og Romestrand som styremedlem.