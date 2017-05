Slik vil dei nye ferjene sjå ut

Fredag signerte Fjord 1 og Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakten som offisielt bekreftar at ferjeselskapet tek over Hareid - Sulesund frå 2019. Samstundes gjorde partane avtalen om bygging av fem nye elektriske plug-in ferjer, der tre av dei skal gå mellom Hareid og Sulesund, og to av dei i sambandet Aursneset - Magerholm, som selskapet også i dag driv.

Vikebladet Vestposten har tidligare skrive om at avtalen var i boks, men i dag blei det altså offisielt.

- Særleg gledeleg er det for Fjord 1 at vi etter 19 år kjem tilbake på sambandet Hareid - Sulesund samstundes som vi held fram operasjonen på Aursneset - Magerholm, seier Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord 1.

Ferjene som Fjord 1 har sendt ut bilete av er av Havyard-design, og det er nærliggande å tru at også Havyard vil bli nytta til bygging av ferjene.

Totalsummen for kontrakten, som varar fram til 2030 for begge sambanda, er på heile 2,6 milliarder kroner. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune ei pressemelding.