Båt nummer fire i langtidskontrakt med Marine Harvest

Ro West er det nyaste skipet i ein serie som no tel fire bygg. Laurdag vart fartøyet døypt i Fosnavåg. Gudmor for Ro West var Kristine Heggdal Kringstad.

Rostein fortel i ei pressemelding at Larsnes Mek Verksted AS har levert bygget i god tid før oppstart på langtidskontrakta med Marine Harvest region Vest,en region som dekkjer Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

- Såleis vil både reiarlaget og verftet på Larsnes kunne sjå fram til hyppige gjensyn med skipet når det ferdast i nærområdet, melder Rostein.

I pressemeldinga heiter det vidare at Rostein med Ro West no har fire store brønnbåtar som er på langtidskontrakt for Marine Harvest og at desse utfører skånsam transport og tilhøyrande tenester.

- Alle Rostein sine 13 fartøy er utrusta i Noreg og representerer store, positive ringvirknader for norske leverandører. Miljøteknologi har vore viktig i ei årrekke og den siste serien av skip er mellom anna utrusta med trinnvis energiproduksjon, opplyser reiarlaget som også opplyser at skipsdesignet og mange av løysingane om bord er eit resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom reiarlaget og samarbeidspartnarane deira. Leveransen av Ro West representerer også eit framhald på mange års samarbeid mellom reiarlaget og Marine Harvest.