- Dette er stort for oss

- Dette er rett og slett veldig kjekt. Vi har jo heldt på med skipsbygging i over 100 år, men aldri vunne ein slik pris. Det var enormt stort for oss å vere nominert, og veldig, veldig stor stas når vi fekk prisen, seier Ståle Rasmussen på telefon frå Nor-Shipping-konferansen, som går av stabelen i Oslo og på Lillestrøm frå og med tysdag.

Prisen vart utdelt til reiarlaget NKT ved konsernsjef Michael Lyng, skipsbyggar Kleven ved konsernsjef Ståle Rasmussen, designselskapet Salt Ship Design ved administrerande direktør Arne Stenersen og kaptein på NKT Victoria, Svein Ole Sæter.

- Dette er ein viktig pris for oss, av mange grunnar. Den skaper først og fremst mersksemd kring det vi gjer. Prisen er veldig positiv for Kleven, men også for Salt Ship Design og for NKT som har båten i bruk no. NKT har uttrykt at dei er godt nøgde med båten og designen, og då er vi også godt nøgde, seier Rasmussen.

Kapteinen tok i mot prisen

I skrivande stund ligg båten og legg kabel utanfor kysten av Skottland. Nyheita om at NKT Victoria er "Årets skip" har også spreidd seg til skipet i hovudrolla.

- Det har ho i høgste grad, vi har fått mange meldingar derifrå. I tillegg har vi ein av kapteinane med oss her i dag, Svein Ole Sæter. Han reiste heim frå båten i går, og fekk den store æra av å ta i mot prisen, fortel Rasmussen.

Også Remøy Management må nemnast, seier Ståle Rasmussen.

- Dei har ansvaret for mannskapet om bord, og gjer også ein strålande god jobb, seier han.

Innhaldsrik Nor-Shipping

Konferansen som finn stad i Oslo og på Lillestrøm samlar 50 talarar, nærmare 1.000 utstillarar og 35.000 delegatar frå meir enn 80 nasjonar.

- Vi har nettopp starta, med sjølve opninga i dag. Så langt har det vore veldig spanande, og her få vi treffe kundar, leverandørar og konkurrentar. Dette er og blir ein flott møteplass for den maritime næringa.

Rasmussen fortel også at det var stort å få helse på Kronprins Haakon.

- Det var veldig hyggeleg. Han er verkeleg oppteken av det martitime og det som vi held på med, seier Ståle Rasmussen til slutt.