Fleirtal for ny avgift på oppdrettsfisk

– Dette er ein viktig siger for norske kystkommunar. Oppdrettsselskapa betalar i dag ingenting for bruk av havområda til fellesskapet. Med dette vedtaket må dei betale for seg, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

SV fremma forslaget som tysdag fekk støtte frå Ap, Sp, Venstre og KrF då næringskomiteen kom med si innstilling. Regjeringspartia Høgre og Frp motset seg den nye avgifta, som ifølgje SV vil kunne gi kommunane rundt 400 millionar kroner meir i inntekt kvart år.

– Det vil bety mykje for skule, helse og miljøarbeid langs norskekysten, seier Fylkesnes.

Dersom komitévedtaket blir bekrefta av Stortinget i plenum, noko det er all grunn til å vente seg, vil ei avgift per kilo eksportert ubeabeida fisk bli innført med verknad frå 1. juli neste år.

Næringskomiteleiar Geir Pollestad (Sp) erkjenner at den nye avgifta vil gå ut over innteninga i havbruket.

– Definitivt. Men overskotet i næringa er svært høgt i dag, mens kommunane som legg til rette for verksemda får lite. Det er dette vi prøver å rette opp, seier Pollestad.

Han meiner utsiktene til større inntekter dessutan vil gjere det meir attraktivt for kommunar å legge til rette for nye oppdrettsanlegg langs kysten.