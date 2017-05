Forside Plug-in hybridskipet vann prestisjetung pris

Next Generation Ship Award:

Plug-in hybridskipet vann prestisjetung pris

Plug-in hybridskipet Ulstein Verft skal byggje for Color Line blei tysdag kåra til vinnar av Next Generation Ship Award under Nor-Shipping.

Fartøyet, som er designa avFosen Yard og som skal byggast ved Ulstein Verft for eigaren Color Line, vart vinnaren av den prestisjetunge prisen Next Generation Ship Award. Prisen blei utdelt tysdag føremiddag av sjølvaste H.K.H Kronprins Haakon. – Dette er ein viktig milepæl for oss, og vi ser frem til ein nyskapande prosess og eit godt samarbeid med Color Line dei neste to åra, seier konsernsjef i Ulstein Group, Gunvor Ulstein. "Color Hybrid", som er prosjektnamnet til fartøyet, skal leverast våren 2019. Skipet blir 160 meter langt og får ein kapasitet på 2.000 passasjerar og 500 bilar. Ferja skal trafikkere ruta mellom Sandefjord og Strømstad. Skipet vil gå på batteri inn og ut av fjorden til Sandefjord, ifølgje Ulstein. Skipet vil derfor ikkje gi utslepp av skadelege miljøgassar eller nitrogen- og svovelforbindelsar til luft i området. Juryen meiner at årets vinnar viser innovasjon og ein ambisjon som leier den maritime næringa vidare til ei grønare, meir lønsam og meir berekraftig framtid. Blir lest no