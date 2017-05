Ny intensjonsavtale for Ulstein

Ulstein Verft har inngått ein intensjonsavtale, (forkorta som LOI), for bygging av eitt eller fleire ekspedisjonscruiseskip av designtypen ULSTEIN CX104 for ein ikkje namngitt kunde.

Desse ekspedisjonsskipa vil bli eineståande i marknaden, skriv Ulstein Group i ei pressemelding.

- Veldig glade

Dei reisande vil få ekspedisjonsopplevingar utanom det vanlege, skriv Ulstein.

Det er på same tid gjort fleire forbetringar for å ytterlegare minimere miljøpåverknaden og optmialisere driftskostnadene.

- Vi har arbeidd strategisk og målretta dei siste åra for å komme inn i ekspedisjonscruisemarknaden. Denne intensjonsavtalen viser at vi er i ferd med å stadfeste posisjonen vår i denne marknaden. Vi er veldig glade for å ha blitt valt som partnar i dette spennande prosjektet, og vi ser fram til å gjere dette prosjektet om til verkelegheit, seier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Ulstein Design & Solutions AS står for designen og skipa får det særmerkte skrogdesignet X-Bow. Skipa blir 120 meter lange og 20 meter breie når dei står ferdige.

Eit viktig steg

Fartøya vil også i følgje Ulstein overgå dei seinaste lovkrava til å ta med passasjerar til arktiske og antarktiske farvatn. Om alt går etter planen er skipa klare for levering i 2019 og 2020.

Signeringa av avtalen representerer eit viktig steg for å kunne realisere desse framtidige ekspedisjonsfartøya til marknaden, seier verftsdirektøren.

- Samarbeidet har vore veldig bra, og vi ser fram til å realisere dette prosjektet saman med alle involverte partar. Den 100-årige tradisjonen og erfaringane våre frå å byggje og utvikle skip vil vere til stor fordel for kunden, seier administrerande direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft.