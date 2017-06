Fekk forlenga avtalen

Havila Shipping melder torsdag i ei pressemelding at PSV-fartøyet Havila Foresight har fått forlenga si kontrakt med Statoil. Statoil har teke i bruk opsjonen på forlenging av avtalen, og sikrar fartøyet arbeid fram til 1. januar 2018.

Ifølgje Havila Shipping vil fartøyet då ha arbeidd for Statoil i ti år.

Statoil og Havila Shipping signerte ein ny eittårsavtale for Havila Farsight i juni 2016. Denne avtalen inneheldt då ein opsjon for forlenging av avtalen med fire periodar på seks månadar. No er den første opsjonen teken i bruk.

Så seint som onsdag fekk Havila Shipping på plass meir arbeid for to av sine andre fartøy.