Remøy tapte ein halv million i døgnet

Fredag var reketrålaren på veg tilbake til Noreg, etter å ha lege i russisk arrest i Murmansk sidan 10. mai. Trålaren vart sett i arrest då det under ein kontroll kom fram at det ikkje var kryssa av for at trålaren skulle fiske reker i russisk farvatn, noko Fiskeridirektoratet tek ansvaret for.

Tingretten i Murmansk hadde opphavleg fastsett eit kausjonsbeløp på 90 millionar kroner for å frigi trålaren. Det svarar til rundt ti gonger verdien av rekefangsten om bord. Russarane har no trekt kravet om kausjon, noko som skjedde etter at utanriksminister Børge Brende og fiskeriminister Per Sandberg engasjerte seg i saka.

Men det er berre kausjonskravet som er trekt. Den rettslege prosessen mot reiarlaget Remøy Havfiske fortset, skriv E24 .

– Det vil bli ein rettsprosess rundt dette. I verste fall vil det bli snakk om ei bot, seier informasjonsleiar Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt til avisa.

– At det er store pengetap for reiarlaget er ei kjensgjerning. Tapt fangstverdi er berekna til ein halv million kroner per døgn, seier Dahle.

Med eit opphald på til saman 23 døgn svarar det til rundt 11,5 millionar kroner. Ifølgje Dahle har ikkje reiarlaget tatt stilling til om dei vil krevje erstatning frå Fiskeridirektoratet.