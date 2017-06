Ulstein Group hadde i 2016 ei omsetning på 854 millionar kroner og eit driftsresultat på -247 millionar kroner. Det skriv konsernet i ei pressemelding.

Den største delen av tapet skuldast nedskriving av eigardelar i skip. Men, også lågare aktivitet og mindre kapasitetsutnytting har påverka driftsresultatet. Konsernsjefen meiner likevel konsernet er godt posisjonert for framtida.

- Den kraftige nedturen innan olje og gass har ramma mange. Reiarlaga har gått på tap i milliardklassa, dette har også ramma verfta og utstyrsindustrien, seier konsernsjef Gunvor Ulstein og held fram:

- Vi er midt i omstillingsarbeidet og vi ser fleire lyspunkt, men arbeidet tek tid og det krev mykje kapital og ressursar. Vi er opptekne av å utvikle berekraftig løysingar og vi har ein langsiktig strategi som vi meiner vil gi resultat over tid.

Nye kontraktar og intensjonsavtalar

Ulstein Group har selt og levert fleire skip innan offshorevind-segmentet og i løpet av det siste året har konsernet også sikra seg kontraktar innan neste generasjons passasjerskip (RoPax), yacht og ekspedisjonscruise.

- Vi har jobba målretta og godt for å komme inn i nye segment og skape innovative og gode løysingar som dekker kunden sine behov. Vi er veldig glade for at vi har sikra oss både kontrakt og LOI innan ekspedisjonscruise-segmentet. Dette er strategisk svært viktig for oss, og vi ser fram til å realisere desse prosjekta saman med alle partar som er involverte, seier Gunvor Ulstein.

Offshorevind

Ulstein fortel vidare at offshorevind-industrien er i sterk vekst. Ulstein Group har designa og levert tre fartøy til dette segmentet og har eitt til i ordreboka. Visekonsernsjef Tore Ulstein kommenterer følgande:

- Berekraftig vekst må ligge til grunn for alt vi gjer, vi må utvikle skip og løysingar som mellom anna reduserer forbruk av drivstoff og utslepp til miljøet. Med innovasjonar som X-STERN og X-BOW har skipa fått betre sjøeigenskapar som fører til auka operabilitet. Dette betyr at skipa lettare kan halde seg i posisjon nær opptil vindturbinane.

100-åringen

Ulstein Group markerer i år at det er 100 år sidan Ulstein først blei til.

- Vi kan sjå tilbake på 100 år med aktivitet og mange viktige milepålar både for oss og for den maritime næringa. Vi skal halde fram med å levere framtidsretta produkt og tenester og vi gleder oss til å nå nye mål. Evna til å ønskje endring velkomen har alltid vore til stades – til gagn for kundar, marknaden og den maritime industrien. Saman med våre partnarar vil vi fortsette å drive fram endring og ligge i forkant, seier Gunvor og Tore Ulstein, høvesvis konsernsjef og visekonsernsjef i Ulstein Group.



Hovudtala til Ulstein Group for 2016:

Driftsinntekter 2016: 854 millionar kroner (2015: 2,3 mrd. kr)

Driftsresultat 2016: -247,2 millionar kroner (2015: -95,2 mill. kr)

Ordinært resultat før skatt 2016: -529,6 millionar kroner * (2015: -134,7 mill. kr)

* Ekstraordinære postar relatert til sal og nedskriving av eigedelar i skip var på totalt NOK - 378,5 mill. av årsresultatet for 2016.