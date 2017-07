Øyvind Tørlen vert ny Jets-sjef

Han tek over sjefsstolen etter Jan Tore Leikanger, som i mars i år annonserte at han ville gå av som konsernsjef og heller gå over i den nyoppretta stillinga som Vice President of Business Development i bedrifta.

Det var fleire årsaker til at Øyvind Tørlen var interessert i konsernleiarjobben. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar og partner i Converto AS i Ålesund, og sit i samband med den stillinga i ei rekkje styrer i Noreg og i utlandet.

- Eg trivst godt i Converto, og kunne halde fram med interessante oppgåver der i mange år. Då eg vart kjend med at stillinga som CEO i Jets var ledig, gjekk eg nokre rundar med meg sjølv. Til slutt var det moglegheita til å vere med på ei spanande vekstreise i eit internasjonalt selskap som vann. Eg kjenner til Jets og Jan Tore frå tidlegare, og har sett på dette som ei veldig spanande bedrift med eit enormt potensiale og godt renommé. Eg har stor respekt for Jan Tore og det han har fått til saman med dei tilsette i Jets, og er audmjuk med tanke på utfordringa det er å skulle avløyse han som CEO, seier Tørlen i ei pressemelding.

Stort potensiale i brytningstid

Styreleiar i Jets Vacuum, Anders Almestad, er svært nøgd med valet av Øyvind Tørlen som ny leiar.

- Øyvind har ei lang karriere bak seg med veldig gode resultat innanfor forretningsutvikling, og har fått fram det beste i dei bedriftene han har hatt hand om eller bidrege i. Kombinert med breidda av bransjar han har erfaring frå, gav dette oss eit veldig trygt grunnlag å velje ny CEO på, seier Almestad.

Han påpeikar at Tørlen kjem inn i bedrifta i ein svært spanande periode, der veksande merksemd rundt vassparing i verda har ført med seg nye, store kundegrupper for sanitærløysingane frå Hareid.

- Jets Vacuum har store vekstambisjonar, som vi alt har byrja å realisere. Vi er ved eit brytningspunkt der landmarknadane vi opererer i, er i ferd med å vekse frå skips- og offshoredelen som tradisjonelt har vore størst for oss. Med Øyvind i leiarstolen er eg trygg på at vi skal gjere oss nytte av dette potensialet og auke veksten vår på land raskt. Samstundes skal vi behalde posisjonen vår på den maritime sida internasjonalt, som er grunnfjellet vi står på, seier Almestad.

Øyvind Tørlen har tidlegare mellom anna vore konsernsjef i Ekornes ASA (frå juni 2009 til desember 2012), COO i Pan Fish ASA og administrerande direktør i Pan Fish Norway AS.

Han er mellom anna styreleiar i Novela Management og var styreleiar i Scana Propulsion under salet av selskapet til Brunvoll, skriv Nett.no .