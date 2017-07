Skipsdåp i strålande sol

Kleven Verft har i dag levert byggnr. 383 til Maersk Supply Service. Dette andre fartøyet i Starfish-serien, er ein av seks ankerhandteringsfartøy som Kleven har under bygging for Maersk.

I strålande sol vart fartøyet døypt på kaia ved Kleven Verft i ettermiddag, der det fekk namnet Maersk Mariner av gudmor Viola Santos Nielsen.

Maersk er eit av verdas største reiarlag, og dei seks fartøya frå Kleven inngår i selskapet si flåtefornying. Det 95 meter lange ankerhandteringsfartøyet er av SALT 200-AHTS-design frå Salt Ship Design, og er eit svært kraftfullt fartøy. Fartøyet er bygd for ankerhandtering på store djup.

Allereie laurdag set skipet saman med kaptein Drew Braskin og mannskap kursen mot eit oppdrag i Australia. Det vil seile i om lag ein månad før det er forventa å vere framme.

- Dette er ein milepæl, det ligg mange timar arbeid i dette skipet, seier Oddvar Pedersen som er prosjektleiar for Kleven og føyer til:

- Leveringa av dei neste fire skipa i serien er trekt litt ut i tid grunna marknaden. Dette gjer at vi kan slakke litt ned, for det har vore høgt tempo og mykje arbeid både helg og kveldar fram til no. Eg trur dette er bra for oss og for dei. Det blir likevel mykje arbeid framover, seier han og peikar på dei fire andre skipa i serien som ligg ved kaia på Kleven Verft, som er i ulike faser i byggingsprosessen.

Etter at Kleven og Maersk Supply Service inngjekk ein avtale om utsett levering av dei fire neste ankerhandteringsfartøya, skal nummer tre, fire og fem etter planen leverast i januar, mai og oktober i 2018, medan det siste skal leverast i januar 2019.