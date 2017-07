2016-resultatet pregast av omstilling og tap

Kleven-konsernet hadde i 2016 ei omsetning på 4,8 milliardar kroner, og leverte eit årsresultat etter skatt på -239 millionar kroner. Årsaka til underskotet ligg i tap og store tapsavsetningar knytt til enkeltprosjekt, særleg eit enkeltprosjekt der kunden, det malaysiske joint-venture selskapet IES Pioneer Ltd, ikkje kunne ta levering (byggnr. 379). Vidare tapte konsernet på investeringar i tidlegare bygde skip der verdien av skipa i 2016 vart kraftig nedskrive av offshorereiarlaga.

- Heile vår industri er inne i ein svært krevande periode. Omstilling er ein tøff prosess, og inneber også at ein tek kontrakter som er marginale. Verfta sit med ein stor risiko i slike perioder, legg Rasmussen til.

Nye kontrakter viser omstillingsevne

Kleven har levert mange, store og avanserte skip til offshorenæringa i ei årrekke, men har no lukkast i å få på plass ei rekke kontraktar innan andre marknadssegment. I 2016 vann konsernet nye kontraktar innan cruise- og ekspedisjonsskipsmarknaden, hybridferjer, fiskefartøy og avanserte fartøy til oppdrettsnæringa. Denne gode ordreboka i ein utfordrande marknad viser evne til omstilling. Ved årsskiftet hadde selskapet 20 fartøy i ordreboka, til ein samla verdi på 11 milliardar kroner.

Konsernet skriv i pressemeldinga at fleire prosessar er iverksatt for å styrke kapitalen i konsernet, det utan å gå i detalj på kva desse går ut på. Eit av tiltaka dei likevel trekk fram er låneavtalen som vart annonsert måndag denne veka, der dei tilsette gjennom månadlege lønnstrekk bidreg med totalt 24 millionar i ansvarlege lån.

- Eg er stolt over å leie ei bedrift der dei tilsette gir eit så viktig og positivt bidrag, og som kvar dag står på for å sørge for at vi kjem gjennom ein vanskeleg periode på best mogleg måte, seier Ståle Rasmussen.