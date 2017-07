Skyt inn betydeleg pengesum

290 millionar kroner er det snakk om at Per Sævik og familien skyt inn i Volstad Maritime gjennom Havila Holding AS sitt dotterselskap Sæviking AS. Tysdag blei det klart at Havila kjøper seg inn i det tradisjonsrike Ålesunds-reiarlaget, og sikrar seg rundt halvparten av selskapet.

Informasjonen om kor mykje pengar Havila bidreg med, kjem fram i protokollen frå den ekstraordinære generalforsamlinga i Volstad Maritime måndag, som no er registrert hos Brønnøysundregisteret. 733.684 aksjar kontrollerast no av Havila, eller 47 prosent av selskapet. Dette skriv E24 .