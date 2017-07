Ønskjer å ta Volstad på børs

Det kjem fram i eit intervju næringslivsportalen Nett.no hadde med Per Sævik. Vikebladet Vestposten skreiv nyleg om oppkjøpet, i likskap med mange andre media. Havila Holding kjøpte gjennom dotterselskapet Sæviking AS 47 prosent av aksjane i reiarlaget, for nesten 300 millionar kroner.

Ifølgje Nett.no ønskjer Per Sævik og familien å også ta Volstad Maritime på børs, slik dei har gjort med Havila og Havyard tidlegare.

- Ja, dette er noko vi vurderer, men litt fram i tid, seier Sævik til Nett.no.

Nettstaden skriv at det var Ulsteinvik-baserte Sydvestor som kontakta Sævik-familien med tanke på eit mogleg kjøp av aksjar i Volstad Maritime, då Sydvestor eig i fleire av båtane til Ålesunds-reiarlaget.

Til opplysning eig også Havila Holding 33,3 prosent av Bakkar og Berg Media, som er utgivarselskapet av næringslivsportalen Nett.no.