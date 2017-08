I dag er Ulstein 100 år

Ulstein har på sine eigne heimesider publisert ein lengre artikkel om historia til konsernet desse hundre åra, sidan det blei grunnlagt i 1917. For då Martin Ulstein og Andreas Flø opna dørene til den vesle mekaniske verkstaden sin i 1917, hadde dei ingen føresetnader for å vite kva dei skulle vere med på å skape.

Artikkelen kan du lese her .

I artikkelen kan du lese om korleis dagens Ulstein Group har blitt til, gjennom utviding, utvikling og innovasjon gjennom eit heilt hundreår.

2. september blir det som kjent jubileumsfest , med gratiskonsert for bygdefolket i dokkhallen på Ulstein Verft.

Her er historia summert opp i korte faktapunkt:

Utviklinga av Ulstein, 1917-2017

1917 - Etableringa av Ulstein mek. Verksted av Martin Ulstein og Andreas Flø

1924 - Ulstein blir ein agent for Rapp-motoren – ein tidleg start på pakkeleveransar

1957 - Ulstein går i samarbeid med Volvo Penta om å levere utstyrspakkar. Selskapet bygger sitt første stålskip, bilferja Torulf

1965 – Produksjonsselskapet Ulstein Propeller vert etablert

1969 - Olje vert oppdaga på norsk kontinentalsokkel

1974 - Ulstein byggjer sine første offshorefartøy, UT704 / UT705, spesielt designa for dei røffe forholda i Nordsjøen

1980 – Utviklar ‘VROS’ – den vridbare, oppsvingbare thrusteren

1983 – Kjøper Peilo Teknikk, som er spesialisert innan peileutstyr og elektronikk. Bedrifta skifta namn til Ulstein Marine Electronics

1985 - Ulstein utfører sitt største enkeltoppkjøp ved kjøpet av BMV-gruppa, noko som doblar talet på tilsette. Med dette blei Ulstein ein av verdas største produsentar av skiputstyr og design

1991 – Kjøper Tenfjord A/S, ein produsent av styremaskinar. Oppkjøpet gjorde at bedrifta skifta namn til Ulstein Tenfjord A/S

1992 – Oppkjøp av Hydraulik Brattvaag og deira vinsjproduksjon. Namneskifte til Ulstein Brattvaag

1998 – Kjøpte den amerikanske propellprodusenten Bird-Johnson

1997 - Ulstein-konsernet notert på Oslo Børs

1999 – Vickers/Rolls-Royce kjøper 90% av konsernet. Ulstein held fram med skipsbygging

2000 - Ulstein Design etablert for å utvikle ny designportefølje

2002 - Lansering av første fartøy frå det nye Ulstein, det multifunksjonelle ankerhandteringsfartøyet 'Olympic Hercules'

2005 - X-BOW-skrogforma vert lansert, samtidig som kontrakt på første skip med dette designet vert gjort kjent

2014 - Introduksjon av hekkløysinga X-STERN, ei vidareutvikling av X-BOW

2015 - Ulstein markerer byggekontrakt på X-BOW nummer 100

2017 – Byggjekontrakt på verdas største plug-in hybridfartøy

2017 – Gjennombrot for cruiseskipsdesign frå Ulstein

2017 - Ulstein markerer sitt 100-årsjubileum.

Kjelde: Henta frå Ulstein.com .