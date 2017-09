Fleire lokale blant garantistane

Sparebank 1 Søre Sunnmøre er i desse dagar i full gang med å tilby nye og eksisterande kundar eigenkapitalbevis i banken. Den tradisjonsrike banken går frå å vere ein sjølveigd bank, til å bli delvis eigd av kundane.

Alt etter interessa vil investorane som går inn i med pengar i Sparebank 1 Søre Sunnmøre eige mellom seks og 12 prosent av banken etter kapitalutvidinga.

Lokale blant garantistane

Blant dei aller mest lokale garantistane finn vi Link-medeigar og dagleg leiar, Hallstein Saunes, som stiller med 1 million kroner som privatperson. Den andre privatpersonen på lista er Torbjørn Hovden frå Hovdebygda, også han skyt inn 1 million kroner.

Det Ulsteinvik-baserte investeringsselskapet Rintor Invest Ltd er også inne med 1 million kroner.

Mest frå Vartdal

Suverent mest er det Vartdal Holding AS som stiller med. 10 millionar kroner garanterer det familieeigde holdingsselskapet for. Til Nett.no (ekstern lenkje) fortel familien at det var eit spesielt viktig val for dei.

- Det er veldig viktig for oss å bevare banken som ein lokal bank, seier Jan Endre Vartdal i Vartdal Holding til Nett.no.

Også to Herøy-baserte selskap er tungt inne blant garantistane, Havila Holding AS og Kings Bay AS, som begge stiller med 5 millionar kroner. Også Ørsta-baserte Grøvik Verk AS er inne med same summen. Studentsamskipnaden i Volda er inne med heile 4 millionar kroner, medan til dømes Furene AS er blant verksemdene som stiller med 1 million kroner.

Den komplette lista over aktørane i garantikonsortiet kan du sjå her.