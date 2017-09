Fiskeeksporten aukar

(NPK): I alt eksporterte Noreg 165.000 tonn sjømat til ein verdi av 7,5 milliardar kroner i august.

Så langt i år har Noreg eksportert 1,6 millionar tonn sjømat til ein verdi av 60,6 milliardar kroner. Eksportvolumet var 6 prosent høgare enn i dei åtte første månadene i fjor, mens verdiauken er på 8 prosent.

Volumet på månadseksporten av laks var i august for første gong i år større enn i tilsvarande månad i fjor, noko som bidrog til ein samla volumauke på 1 prosent for året så langt. Eksportverdien fram til og med august var på 42 milliardar kroner, 4,3 milliardar meir enn i same perioden i fjor.

91,6 milliardar sjømatkroner

Sjømatrådet kan òg vise til gode tal for eksporten av både torsk, sei og hyse og klippfisk og sild, mens eksporten av aure, saltfisk og tørrfisk så langt har vore svakare enn i fjor.

I heile fjor eksporterte Noreg sjømat for til saman 91,6 milliardar kroner.