Det var ein nøgd konsernsjef Vikebladet Vestposten møtte mellom telefonarsamtalar frå mediehus over heile landet, fredag morgon. For fredag morgon kunne Kleven annonsere nyheita om at verftskonsernet har fått inn 300 millionar kroner, og fleire investorar, både norske og utanlandske.

- Det har vore mykje arbeid. Dette er ein prosess der mange personar har vore involverte. Vi har vore opne om at vi jobba med å hente inn kapital, og dei som har gjort noko slikt som dette veit at det ikkje er noko som skjer over natta. Det er godt å vere i hamn, seier Ståle Rasmussen.

- Kapitalintensiv bransje

Rasmussen fortel at det er svært viktig at Kleven får inn kapital, då verftskonsernet er i ein veldig kapitalintensiv bransje.

- Med ei stor ordrebok må ein ha mykje eigenkapital. Det vi har sett siste åra, når vi har tapt ein god del pengar i høve offshorekrisa, var det naudsynt å styrke kapitalen for å hengje med vidare.

Spekulasjonane har vore mange kring kva for nye medeigarar som kunne kome inn i verftskonsernet.

- Vi er glade for å ha fått dette på plass, og det veit eg også dei tilsette er. Det har vore mykje spekulasjonar i media kring konsernet, og eg skal ikkje vere kritisk til det. I dag er vi mest av alt godt nøgde med å ha sikra vidare drift for ei stor maritim bedrift, i ein viktig maritim region. Ringverknadane av det vi no har fått i hamn er veldig positive, seier Rasmussen.

- Styrkjer oss i trua

Hurtigruten og selskapets eigarar, Petter A. Stordalen og britiske TDR, blir største aktør med ein andel på litt over 40 prosent. Av eksisterande eigarar skyt John Kleven AS og H-Invest AS inn ny kapital. I tillegg består investorfellesskapet av Åge Remøy og Magnus Roth gjennom InYard Invest, det familieeigde tyske selskapet Lürssen-Group og investoren Per Lillebø.

- Dette er heilt ferskt enno, og det gjenstår å få ei formell godkjenning frå bankane. Det trur vi skal gå greit. Vi får inn nye eigarar som vil vere representerte i bedrifta på kvar sine vis, men det gjenstår å sjå korleis, seier Ståle Rasmussen.

Petter A. Stordalen er kanskje for dei fleste mest kjent som "hotellkonge", men Rasmussen meiner han i høgste grad er ein industriell eigar, slik som Kleven hadde ønskje om å få inn.

- Ja, verkeleg. Han er langsiktig i det han har heldt på med, og det er lange linjer i det han driv med. Det er også svært viktig innanfor skipsbygging og skipsindustrien generelt. Å få Petter med fleire på laget er kjekt.

At Hurtigruten no går så sterkt inn i Kleven er svært positivt, meiner Rasmussen.

- Det styrkjer oss i trua på at vi gjer fornuftige ting. Vi skal byggje to fantastiske båtar for Hurtigruten, med ein opsjon på ein tredje og ein fjerde båt, så vi er veldig glad for at denne løysinga kom.

- Er det meir truleg at Kleven får byggje desse to ekspedisjonsskipa i opsjon, no som Hurtigruten er ny medeigar?

- Det kan eg ikkje svare på, diverre.

Rasmussen er også veldig glad for å få inn lokale medeigarar, til dømes Åge Remøy.

- Det er veldig positivt, seier Rasmussen til slutt.