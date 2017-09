- Godt å kunne senke skuldrane litt

Olav Høydalsvik, hovudtillitsvald for Fellesforbundet ved Kleven Verft, var blid som ei sol då han møtte Vikebladet Vestposten til ein prat i kontorlokala til Kleven Verft fredag morgon.

- Dei fleste har nok fått det med seg no, og eg ser ikkje anna enn smil og glede rundt meg, seier Høydalsvik.

- Det er klart at det er godt å ha fått inn frisk kapital, og at den delen er på plass. Det var naudsynt for å kunne drive vidare, og det er veldig gledeleg at det no er i orden, seier han.

Eit skår i gleda er nok likevel at Kleven-familien har vore nøydde til å minske sin eigardel i konsernet, for at nye medeigarar skulle kunne kome inn.

- Familien er ikkje lenger hovudeigarar, og det er synd. Vi har vore forferdeleg nøgde med Kleven-familien som eigarar, og det er synd at vi ikkje har klart å gje nok tilbake slik at dei kunne behalde majoritetseigarskapen. Men det er sjølvsagt fleire ting som har spelt inn her, først og fremst den vanskelege situasjonen i den maritime næringa, seier Høydalsvik.

- Framtida ser bra ut

Høydalsvik var sjølv med i styret i konsernet, men no skal det dannast eit nytt. Han er i likskap med kollegaene i verftskonsernet spente på korleis Kleven skal gå vidare inn i framtida, men han har trua.

- Framtida ser bra ut. Men det er klart, eit vilkår som gjeld for oss og for alle verksemder er at vi skal jobbe for å gi avkasting, seier Olav Høydalsvik.

Hurtigruten-kontrakten og Maersk-kontrakten er det som opptek Kleven Verft for tida, og sjølv om konsernet no har frisk kapital og nye medeigarar, ser Høydalsvik utfordringar framover for Kleven.

- Det fyrste ekspedisjonsskipet er vi godt i gang med, medan Maersk-båtane har vi som kjent fått litt utsett levering på. Største problemet då er at også inntektene blir utsett, medan kostnadane allereie er tatt.

Høydalsvik er sjeleglad for at det ikkje enda på verst tenkjelege måte, med ein konkurs.

- Du kan berre tenkje deg korleis det hadde blitt i Ulsteinvik og andre stader i regionen om 750 mann plutseleg ikkje hadde ein jobb å gå til lenger. Det hadde vore katastrofalt. Stort sett alle underleverandørane er ute, og vi har redusert med mange frå før, så det hadde vore tragisk om dette ikkje hadde gått no, seier Olav Høydalsvik.

- Gledeleg og naudsynt

Ove Paul Olsen, hovudtillitsvald for Fellesforbundet ved Myklebust Verft, fortel at det er mange smil å sjå også på Myklebust Verft i Gursken.

- Dette er gledeleg. At vi fekk inn frisk kapital og nye investorar var veldig kjekt, men naudsynt også, seier Olsen.

Han fortel at Myklebust Verft no får litt meir arbeidsro, til å fullføre prosjekta dei har planlagd.

- Det var veldig viktig. Vi er sikra arbeid til hausten 2018, og denne nye avtalen er garantert også med på å skape nye kontraktar og nye jobbar.

At Kleven-familien ikkje lenger er majoritetseigarar, har ikkje Olsen tenkt så mykje på enno.

- Men eg har tillit til leiinga og styret, og tenkjer det er heilt greit at det kjem inn nye investorar, både norske og utanlandske. Eg håper berre dette er langsiktige avtalar dei har jobba fram.

Han fortel at dei tilsette han har prata med, er letta over situasjonen.

- No er det mykje smil og glede. Alle er letta og har senka skuldrane noko, i ei tøff tid, seier Ove Paul Olsen.