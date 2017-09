Selde kråkebolleprosjektet til utlandet

Gjennom dei tre siste åra har Kaston lukkast med å introdusere norsk fôrings- oppdrettsteknologi i verdas største kråkebollemarknad, Japan. Det skriv Kaston i ei pressemelding. No er prosjektet seld til ein utanlandsk investor.



- Vår utvikling av prosjektet har vore ei reise frå idé til marknad, og opplevast som eit godt eksempel på korleis resultat frå forsking er utnytta til innovasjon i bedrifter, støtta av Innovasjon Norge. Kombinasjonen av ei kommersiell løysing som treff høgkvalitetsmarknader og berekraftige produksjonsmetodar har gjort dette prosjektet unikt, forklarar dagleg leiar i Kaston, Sigurd Teige.

- Tilbodet var godt nok

Teige legg vekt på at potensialet til prosjektet er enormt, men at kostnadane med å oppruste i forhold til behovet, blei for kostbart.

- Det tilbodet som no kom på bordet var godt nok til å akseptere dette og la andre store seafoodaktørar drive prosjektet vidare, seier Teige i pressemeldinga.

Fôret for kråkebolleoppdrett er utvikla av Nofima, og i 2016 fekk Kaston ein avtale med Mitsubishi-konsernet om lisensproduksjon av fôret i Japan.