Island Offshore fekk grønt lys frå kreditorar

Det går fram av ei melding lagt ut på heimesidene til reiarlaget i Ulsteinvik. Det betyr at reiarlaget har teke eit solid steg mot å få alle bitane i ei ny finansiering på plass.

Eigarane i to obligasjonslån på drygt 700 millionar kroner, godkjende løysinga som var foreslått i innkallinga som blei sendt ut den 30. november.

Eit av dei viktigaste grepa i redningsplanen, er at eigarane i reiarlaget går inn med 369 millionar kroner.

Utsett gjelda til sommaren 2021

Tidsperspektivet reiarlaget har sett i den nye finansieringa, strekk seg til utgangen av 2020. Det er den same tidshorisonten fleire andre reiarlag har sett, for å kome over det dei forventar vil vere nokre tøffe år.

I tillegg til at dei vil utsette banklån til årsskiftet 2020/21, bad dei om å få utsett obligasjonsgjelda med enno eitt halvår - til juni 2021.

Reiarlaget hadde ved utgangen av tredje kvartal, ei renteberande gjeld på drygt 5,5 milliardar.

Kriseløysing nummer to

Island Offshore ligg på sett og vis eit steg framfor fleire andre reiarlag i arbeidet med sikre selskapet gjennom dei røffe tidene i oljeservicenæringa.

Allereie i fjor vår fekk dei på plass den første avtalen om utsett betaling på gjelda til hausten 2018. Reiarlaget hadde sett seg ein måldato den 30. juni for å få på plass ein ny avtale, men kom ikkje i mål til det tidspunktet.

Selskapet opplyste seint i sommar at dei hadde ein prinsipiell einigheit med dei viktigaste kreditorane, men det har teke tid å få ein endeleg avtale på plass.

Førre gong måtte også eigarane, Ulstein-familien og amerikanske Edison Quest, skyte inn meir eigenkapital.

I møte med den tøffe marknaden etter oljeprisfallet, har reiarlaget mellom anna selt skip, lagt fartøy i opplag og kutta i kostnadar. Dei har óg permitert og sagt opp mange tilsette.

Denne artikkelen stod først på trykk i Smp.