Stokke går inn i Jets AS

Seljarane av aksjane er Marin Eiendom AS, Ranveig Antonia Gjerde, Trude Gjerde og Mathias H. Gjerde. Det skriv Jets i ei pressemelding.

Stokke Industri AS, som er eigd av Rune Stokke og Maria Loen med familie, har fokus på å bruke si erfaring og kunnskap til å utvikle industriselskap.

- Vi synest Jets er eit svært spanande selskap og vi ønskjer saman med øvrige eigarar og leiing å bidra til framleis positiv utvikling av Jets framover, seier Rune Stokke, styreleiar og partnar i Stokke Industri.

- Har framleis tru på Jets

Gruppa som no sel aksjane sine er etterfølgjarar av medgrunnleggjarane Edvard og John Gjerde, og har vore ein stor og aktiv eigar i Jets sidan etableringa i 1986.

- Vi har framleis stor tru på Jets framover og det er med blanda kjensler at vi har bestemt oss for å selje. Vi har vore ein del av Jets i nesten 32 år så avgjersla var ikkje enkel. Vi stilte ein del krav til ein ny eigar og då Stokke Industri AS viste interesse kom vi til at vi ønskjer å selje aksjane våre i Jets, seier Svein-Rune Gjerde.

Saga Corporate Finance ved Ivan Alver har vore rådgjevar for gruppa i høve salet.