Ulsmo blir medeigar i Møre Hus

Selskapet har no ei klar målsetting om vidare vekst og positiv utvikling i regionen, skriv Ulsmo i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

– Både Møre Hus og Ulsmo Eiendom er solide, lokale selskap som kvar for seg har tatt sterke posisjonar i eigedomsmarknaden på Sunnmøre. Til saman har vi lang erfaring og tung kompetanse innan ulike delar av marknaden, noko som gjer potensialet i dette samarbeidet både stort og spennande, seier Svein Arne Skotheim i Møre Hus AS.

- Eit kvalitetsselskap

Det var Svein Arne Skotheim og Bjørn Sætre som etablerte Møre Hus AS i 1997. Begge er framleis aktivt med i selskapet som i dag består av totalt 10 tilsette. Frå kontorbygget på Vatneeidet i Haram kommune har Møre Hus AS levert solide overskot kvart einaste år sidan det starta opp. Selskapet har to gonger blitt kåra til Gaselle-bedrift.

– Møre Hus er eit kvalitetsselskap med ein organisasjon som har høg kompetanse og kapasitet på andre område enn det vi sjølve har. På sikt har Ulsmo Eiendom ei målsetting om å gjere det meste av sine boliginvesteringar gjennom Møre Hus. Dette heng saman med at vi har muligheiter over tid til å kjøpe oss ytterlegare opp i selskapet. Møre Hus og Ulsmo Eiendom har eit felles verdigrunnlag gjennom genuin interesse og evne til utvikling av gode bustader og bumiljø tilpassa alle behov. Framover skal vi fortsette å vere både modige, nyskapande og engasjerte for å vinne fram. Møre Hus er rigga for å kunne vekse, og vi ser fram til å bidra til å løfte ei allereie sterk merkevare vidare, seier adm. direktør i Ulsmo Eiendom, Ingerid Ulstein.

Ulstein vil saman med økonomi- og administrasjonssjef i Ulsmo, Nils Peter Skeide, gå inn i styret i Møre Hus AS.

800 bustader sidan starten

Møre Hus AS har sidan starten bygd ca. 800 bustader, og over 2.000 menneske bur i dag i eit hus frå Møre Hus. Selskapet har i dag høg aktivitet med større utbyggingar i både Skodje og Haram kommune. Nyleg kjøpte selskapet også betydelege areal i både Vestnes og Ørskog, og ser også på aktuelle område i andre kommunar, opplyser Ulsmo om i pressemeldinga.

– Vi har sterk tru på ei positiv utvikling for bustadmarknaden i vår region og er klar til å satse offansivt vidare. Ved å samle kompetanse og kapasitet i eitt selskap, skal vi levere eit breitt spekter av høgkvalitetsbustadar, tilpassa både ulike lommebøker og livsfasar, seier eigarane bak Møre Hus.