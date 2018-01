Vurderer å selje store delar av den maritime verksemda

Næringsliv

Kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine AS, Anette Bonnevie Wollebæk, fortel dette om dagens nyheit frå Rolls-Royce:

- Det er den delen av den maritime verksemda vi driv med her, som det no blir vurdert å selje. Men, det er vanskeleg å seie kva for følgjer dette vil få direkte for arbeidsplassane her, då det per i dag ikkje finnast nokon potensiell kjøpar. Eit sal kan dessutan ta tid. Mi erfaring er at eit potensielt sal kan ta alt i frå seks til atten månader, men også lenger, seier Bonnevie Wollebæk og legg til:

- For oss her på Sunnmøre betyr det at kvardagen fortset som før inntil vidare, og vi skal halde fram med å utvikle maritim teknologi. Så håper vi sjølvsagt på eit best mogleg utfall av eit sal.

Frå fem til tre forretningsområde

Fem forretningsområde skal ifølgje Rolls-Royce bli til tre, og som ein del av forenklinga blir det vurdert å selje størstedelen av den maritime verksemda. Dei tre ny divisjonane i Rolls-Royce blir etter forenklinga Civil Aerospace, Power Systems og Defence. Sistnemnde er ein nyoppretta divisjon etter samanslåing av Defence Aerospace, Naval og Submarines.

Det er to måtar dagens marinedivisjon i Rolls-Royce, som leverer teknologi til både kommersielle og militære fartøy, blir påverka av denne endringa. For det første vil delen av verksemda som leverer til sjøforsvarsmarknaden bli flyttet inn i den nyoppretta Defence-divisjonen. For det andre skal altså vurderast ulike moglegheiter for framtida, inkludert eit potensielt sal. Dette gjeld delen av verksemda som leverer til kommersiell skipsfart, og dette gjeld mellom anna anlegga i Ulsteinvik og Hjørungavåg.

Siden 2015 har Marinedivisjonen til Rolls-Royce redusert talet på aktivitetar som ikkje er rekna som kjerneverksemd, redusert talet på produksjonsstadar verda over frå 27 til 15 og redusere talet på tilsette med 30 prosent til dagens 4.200. Fleirtalet av desse i dei nordiske landa, og 1.600 av desse i Norge.

Vil behalde delar av verksemda

Administrerande direktør i Rolls Royce, Warren East seier dette:

- Dette er det riktige tidspunktet for å sjå på dei strategiske moglegheitene for vår kommersielle maritime verksemd. Teamet her har respondert beundringsverdig på ein signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarknaden for å redusere sin kostnadsbase. Samstundes har vi tatt ein industrileiande posisjon innan ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimeleg at vi vurderer om verksemda i framtida kan vere betre tent med eit nytt eigarskap.

Warren East og Rolls-Royce fortel vidare at konsernet vil vurdere å haøde på delen av den maritime verksemda som komplekse skipssystem til marinefartøy, inkludert til Storbritannias Royal Navy og US Navy. Rolls-Royce vil også behalde motorverksemda som sorterar til Power Systems-divisjonen. Her inngår det norskregistrerte selskapet Bergen Engines AS, som driv motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

Ingen kommentar på noverande tidspunkt

Nyheita vekkjer nok også stor merksemd i Ulstein og Hareid, men då Vikebladet Vestposten fekk tak i plassjef ved Rolls-Royce i Ulsteinvik, Dag Skarbø, hadde han ikkje så mykje å fortelje.

- Ikkje på noverande tidspunkt, nei. Eg må nesten kome tilbake til det, då det blir mykje å gjere den nærmaste tida, seier Skarbø.