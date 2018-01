Har signert femårig samarbeidsavtale

Næringsliv

Like før jul blei det klart. Den nysignerte avtalen mellom Hareid Group og IT-infrastrukturleverandøren Atea går over fem år.

Dermed er det gode samarbeidet mellom Hareid Group og Atea si avdeling i Fosnavåg endeleg formalisert på konsernnivå.

- Hareid Group har eit nyetablert samarbeid innanfor velferdsteknologi med Atea. Vi har også god kjennskap til Atea lokalt gjennom våre leveransar mot marine aktørar. Dette, i tillegg til at tida var inne for ein gjennomgang av vår IT-løysing, gjorde det naturleg for oss å kontakte Atea, seier Trond Welle, prosjektleiar frå Hareid Group si side kring denne prosessen.

Ønskte framtidsretta IT-løysing

Trond Welle fortel at Hareid Group har stor tru på løysinga til IT-verksemda.

- Vi forventer at IT-løysinga er framtidsretta og dekkjer våre behov i mange år. På den måten kan vi saman levere gode og konkurransedyktige løysingar innanfor velferdsteknologi, seier Welle.

- Innovativ aktør

Konsulentleiar i Atea, Jørn-Erik Schanche, meiner dei to selskapa har mykje til felles.

- Atea ser at Hareid Group er ein innovativ og kvalitetsbevisst aktør innan sine forretningsområde. Hareid Group viser fleksibilitet og evne til å snu seg fort når situasjonen krevjar det. Dei tilsette ber preg av ein sunn bedriftskultur med stå-på vilje i alle ledd. Med auka krav til samhandling mellom IT og elektronikk ser vi stort potensiale i vårt samarbeid med Hareid Group, seier Jørn-Erik Schanche.

Serverane driftast av Atea

Første steg i avtalen er å flytte dagens driftsløysing over til såkalla Atea Cloud (AOS). Denne prosessen er ifølgje Schanche og Atea allereie godt i gang og flyttinga skal etter planen vere ferdigstilt i februar 2018.

Atea beskriv dette som ei hybridløysing, sidan Hareid Group har behov for å behalde nokre av funksjonane lokalt. Dei lokale serverane er eigd og blir drive av Atea Cloud.

- Fleksibilitet er stikkordet. Kvar gang eit nytt behov oppstår, står kunden fritt til å plassere tenesta i Cloud eller lokalt, seier Schanche avslutningsvis.