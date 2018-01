Mark Zuckerberg kjøper Kleven-bygde «Ulysses»

Næringsliv

Det er tyrkiske Hürriet Dalily News som skriv at Mark Zuckerberg har kjøpt den Kleven-bygde, og Marin Teknikk-designa (MT5006) yachten «Ulysses» frå den newzealandske milliardæren Graeme Hart.

Fekk avslag på 100 millionar dollar

Kjøpesummen er ifølgje avisa, og norske Dagens Næringsliv, som også har skrive om saka, ukjent. Men det blir sagt at Mark Zuckerberg skal ha fått avslag på eit opprinneleg bod på godt over 100 millionar dollar. Den tyrkiske avisa skriv at båten skal ha blitt seld for 150 millionar dollar. Salet skal ha funne stad under Monaco Yacht Show i september i fjor.

Kjøpesummen blir uansett som lommerusk for Zuckerberg, som etter siste estimat er god for 74 milliardar dollar.

Yachten blir ifølgje Hürriet Daily News og DN seld til Zuckerberg komplett med helikopter, ein mindre ekstrabåt og ein firehjulsdriven bil om bord.

Om ein søkjer via Marine Traffic, finn ein posisjonen til båten. I skrivande stund ligg yachten utanfor kysten av Singapore.

- Kjekt

Kommunikasjonssjef i Kleven, Ellen Kvalsund, fortel at Kleven har visst om at båten blei seld på hausten i fjor, men ikkje til kven. Verftskonsernet delte nyheita sjølv, då den kom ut torsdag.

- Vi fekk ingen informasjon om kven som hadde kjøpt yachten. Men det er kjekt at Zuckerberg har fått seg ein flott båt, bygd i Ulsteinvik av fagfolk frå heile regionen, seier Kvalsund.

