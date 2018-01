Fiskerinæringa reagerer på tvungen arbeids- og kviletid

Nye arbeids- og kviletidsreglar for fiskarar krev at ein må kvile 10 timar på eitt døgn og at den eine kvileøkta minst skal vere på 6 timar samanhengande. Dei nye reglane passar ikkje med kvardagen til fiskarane, meiner fleire i fiskeribransjen.