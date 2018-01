2,5 millionar kroner til selfangstnæringa i 2018

Næringsliv

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordninga og utbetaler tilskota.

– Eg vel å vidareføre opplegget og ramma frå fjoråret. Vi ønsker å gi aktørane fleksibilitet til å innrette seg på best mogleg måte gjennom kjøps- og samarbeidsavtalar som kan dokumentere best grunnlag for verdiskaping. Målet er likevel at selfangstnæringa skal kunne klare seg utan subsidiar, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Målgruppa for ordninga er reiarlag og mottak for selprodukt. Situasjonen for selprodukt er framleis krevjande, ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet.

Etterspørselen etter skinnprodukt er relativt liten, og gir ikkje til tilstrekkelege priser samanlikna med tidlegare år. Selkjøtt er framleis ei inntektskjelde for fartøya, men dei største inntektene kjem frå sal av selolje.