Etablerer seg i Ulsteinvik

Næringsliv

Torsdag denne veka etablerte Riis Bilglass si avdeling i Ålesund seg med eiga underavdeling i Ulsteinvik. Verkstaden deira er ved Ulstein Bil øvst i Holsekerdalen.

– Vi har samarbeidd med Riis Bilglass om utbetring av glasskadar i mange år, men no ønskte vi å formalisere dette samarbeidet ytterlegare, seier verksmeister ved Ulstein bil, Olav Eiksund.

Ikkje like enkelt

Han fortel at det ikkje er like beinkløyvd å skifte ei frontrute som det var tidlegare.

– Dagens bilar har alle moglege slags sensorar kopla til frontruta. Nokre bilar har eit kamera integrert i ruta som mellom anna måler avstanden til bilen framfor eller registrerer korleis du er plassert i forhold til vegmerkinga. Slikt må kalibrerast ved eit ruteskift, forklarer verksmeisteren.

Dette er Riis Bilglass spesialistar på og Roger Stavne, som er regionleiar ved avdelinga i Ålesund, fortel at dei har avtale med alle dei store forsikringsselskapa om skifting av bilruter.

– Har du kasko eller delkasko er det gratis å få utbetra dei mindre glasskade. Får du ein liten skade etter til dømes steinsprut, er det difor lurt at denne vert tatt hand om så snart som mogleg. Vert frontruta utsett for store temperaturendringar, kan du risikere at heile ruta sprekk, seier Stavne. Han legg til at dersom styrken i frontruta er svekka, så kan dette få fatale følgjer dersom kollisjonsputene løyser seg ut ved til dømes ein kollisjon.

I samband med periodiske køyretøy-kontrollar hender det også bileigaren får pålegg om å skifte frontruta dersom denne har blitt utsett for riper og slitasje slik at sikten er dårleg.

Kvar torsdag

I første omgang vil Riis Bilglass ha ope ein dag i veka, nærare bestemt kvar torsdag.

– Vi startar litt forsiktig. Syner det seg at det er behov for fleire opningsdagar kjem vi til å utvide seier Roger Stavne. Han fortel at dersom du melder inn skaden seinast onsdag formiddag, vil du få fiksa ruta i løpet av torsdagen.

Ruteverkstaden får tilhald i underetasjen ved Ulstein Bil.

Riis Bilglass har i dag 106 avdelingar over heile landet og er landets største innan dette feltet.