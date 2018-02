Ekornes byggjer fabrikk i Litauen

Næringsliv

Ekornes skal investere over 100 millionar kroner i ny fabrikk og lager i Litauen. Fabrikken skal styrkje satsinga på møblar frå dotterselskapet IMG i Europa, skriv næringslivsavisa Nett.no.

Det nye IMG-anlegget skal sysselsetje 100–300 tilsette, ifølgje konsernsjef Olav Holst Dyrnes. Meininga er å erstatte møbelproduksjonen som i dag går føre seg i Vietnam og Thailand. Vegen frå fabrikk til marknadane i Europa skal på den måten kortast ned.

Driftsinntektene til Ekornes-konsernet landa tett på 850 millionar kroner i fjerde kvartal 2017, ein auke på nesten 100 millionar frå same kvartalet i 2016, ifølgje Sunnmørsposten. Omsetninga for Stressless auka med 16,4 prosent, men justert for valutaendringar og periodiseringar var utviklinga uendra.

Dotterselskapet IMG, som Ekornes kjøpte i 2014, hadde ein omsetningsvekst på 8 prosent i fjerde kvartal.