Møter Mørebenken torsdag

Næringsliv

- Vi fryktar for konsekvensane av eit eventuelt sal, skriv kommunikasjonsrådgjevar Gina Elisabeth Rudsrud i NITO i ei pressemelding.

Kvifor NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) slår alarm, er klar ifølgje dei sjølve. Dei meiner regjering og storting kan gjere aktive tiltak.

- Dette handlar om meir enn arbeidsplassar i tillegg til å halde på Norge sin posisjon innan den maritim næringa. Dette handlar om 1.600 arbeidsplassar, som saman utgjer ein viktig del av Norge si maritime næring. Vi har ingen garanti for at bedrifta ikkje blir seld stykkevis og delt. Eit sal kan også gjere at Norge mister si betyding som eksportør av norsk teknologi; Eitt av fire skip i verdsflåten seglar med utstyr frå Norge, og det meste av dette er produsert ved fabrikkar langs kysten av Norge. Rolls-Royce-produksjonen handlar også om eit tett samarbeid med ulike underleverandørar. Saman utgjer vi ein viktig forskjell i norsk maritim næring, skriv NITO vidare i pressemeldinga.

Og nettopp på grunn av dette trykkjer NITO no på den "raude knappen", og ber om møter med regjering og storting. Først ut er altså Mørebenken førstkomande torsdag. NITO nemner også at næringsminister Tobjørn Røe Isaksen var tydeleg på at han meinte regjeringa kunne bidra gjennom å sjå på tildeling og organisering av forskingsmidlar.

Jobbar med mykje

NITO nemner også fleire eksempel i pressemeldinga som dei skal fortelje om til Mørebenken, som viser til kva det blir jobba med av utvikling i Rolls-Royce Marine.

- Utvikling av teknologi som vil verkeleggjere fjernstyrte og autonome skip.

- Heilelektrisk og hybrid drift av skip, for eksempel elektriske ferjer.

- Elektrifisering av skipsutstyr ved hjelp av banebrytande permanent magnet-teknologi.

- Lågutsleppsløysingar med våre gassmotorar (LNG) og tilhøyrende kontrollsystem.

- Energy Management System som gir kontroll på skip og heile flåtars energiforbruk og utslepp – uvurderleg som avgjerdsstøtte for reiarlaga.

- Leiande FoU-program, for eksempel:

- Utvikling av løysingar som er tilpassa menneskekroppen for å betre både tryggleik og HMS til sjøs.

- Utvikling av betre brukargrensesnitt på kontroll- og styringssystem, slik at ein operatør kan operere tryggare i stressande situasjonar og komplekse operasjonar.

- Bedre utnytting av hydrodynamiske forhold til utvikling av meir effektiv propulsjon. (Vi har eit eige forskingsinstitutt for dette hos NTNU i samarbeid med Sintef Ocean.

- Intelligent Asset Management – utnytting av "Big Data" frå skip som sørgjer for auka oppetid og betre planlegging av vedlikehald og reparasjonar.

- Simulatorbasert opplæring av sjøfolk og serviceingeniørar. Opplæringssentret vårt blir også brukt i NTNU- og Fagskolen i Ålesund-undervising.