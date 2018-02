714 millionar i overskot for Fjord1

Næringsliv

Årsresultatet er over 200 millionar kroner meir enn rekordresultatet for 2016, fortel Firda.

– Dette er eit strålande resultat, som alle dei tilsette i selskapet skal ha honnør for, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland til avisa.

Han meiner ferjereiarlaget er inne i ein positiv spiral, men seier at han for fire år sidan ikkje hadde vågd å tru at selskapet skulle få eit resultat på over 700 millionar.

Det store overskotet gjer også at det dryp meir på eigaren av selskapet, Per Sævik. Firda skriv at styret i Fjord1 er innstilt på at det skal betalast ut eit utbytte på 270 millionar kroner, noko som er 20 millionar kroner meir enn i 2015 då Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde aksjemajoriteten i selskapet.