Dårleg styring har ført til meir godstransport på vegane

Næringsliv

(NPK-NTB): Målet om å overføre godstransport over lange avstandar frå veg til sjø og jernbane er ikkje følgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i ein rapport dei la fram tysdag.

– Vegtransporten har auka i volum og styrkt si samla konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til ei overføring til sjø og bane krev ein meir styrt og samla strategi med oppfølging og tiltak som verkar, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Det har heilt sidan 1990-talet vore eit mål å få overført mest mogleg langtransport av gods frå veg til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøking for perioden 2010–2015 viser at utviklinga har gått i motsett retning: Vegtransport av stykkgods på strekningar over 300 kilometer med nærleik til hamn eller jernbaneterminal har auka like mykje eller meir enn transport på sjø og jernbane.

– Samferdselsdepartementet har ikkje innhenta god nok informasjon til å kunne styre utviklinga godt nok. Verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har sett konkrete resultatmål eller hatt informasjon om tiltak som er sett i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.