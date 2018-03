Leverer to båtar til eit av USAs største fiskerikonsern

Næringsliv

Dei to båtane, av typen MARE GTC700 Twin Outboard, skal nyttast som suppleringsbåtar mellom fiskefartøy utanfor kysten av Alaska. Båtane blei bestilt i januar, og skal leverast i midten av mai, skriv Ulsteinvik-baserte Mare Safety AS i ei pressemelding. Selskapet som skal ha båtane er Seattle-baserte American Seafoods Group, som nok mange nordmenn dreg kjensel på.

For det var nemleg moldensaren Kjell Inge Røkke som oppretta dette selskapet i 1987, og som selde det vidare med stor profitt i 1999. I dag er American Seafoods Group blant USA sine største fiskerikonsern, og opererer ein flåte på seks trålarar. Ein annan nordmann, Bernt Bodal, som starta som dekksgut på trålarar i Alaska, var med på Røkke sitt fiskerieventyr, og sit no på aksjemajoriteten i selskapet.

Med dette har Mare Safety verkeleg skote blink etter at ein i lengre tid har jobba for å etablere ei kundegruppe i USA.

Kom i hamn gjennom agent

Produktsjef Geir Over Molvær i Mare Safety AS har vore på besøk hos selskapet i heimbyen Seattle, for spesifisering og forhandling.

– Det er veldig kjekt at American Seafoods Group har valt Mare Safety som leverandør av nye båtar. Avtalen kom i hamn gjennom eit godt samarbeid med vår agent ElectoMarine som også er lokalisert i Seattle, fortel Molvær og legg til:

– Dette er båter som er skapt for tøffe miljø, og som vil passe American Seafoods godt.

Døropnar til USA

Mare Safety AS ser på kontrakten som ein døropnar mot den amerikanske marknaden. Båtane blir dei første i Mare Safety si historie som blir sendt i konteinarar til USA.

– Vi har gjennom den siste tida levert en del tilbod til kundar i USA. Det er klart at denne nye avtalen vil fungere som ein døropnar, og vil vere ei erfaring som vi tek med oss i form av vidareutvikling av produkta våre mot amerikanske arbeidsmetodar. Eit viktig vektlodd er vår godt etablerte agent i Seattle som opererer i eit ganske relevant område for korleis våre båtar er bygd og konstruert, seier Molvær.