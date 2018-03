Næringsliv

NITO, Fellesforbundet, FLT, Lederne, Negotia og Tekna, møtte 1. mars det dei beskriv som ein svært lydhøyr og interessert gjeng politikarar på Mørebenken.

- Det blir sett på som eit godt møte med tydelege positive signal frå lokale stortingsrepresentantar. Moglege tiltak innan forsking blei drøfta, samt at det blei understreka kor viktig det er at lokale ordførarar, utdannings- og forskningsinstitusjonar, engasjerer seg i konsekvensane av eit sal av bedrifta, seier Gina Elisabeth Rudsrud, kommunikasjonsrådgjevar i NITO, til Vikebladet Vestposten.

Ho fortel vidare at NITO sine representantar, hovudtillitsvalt i Rolls-Royce Rolv Aakre, og Tom-Helmer Christoffersen frå NITO sitt hovudstyre, melder om at alle fagorganisasjonane var godt nøgde med møtet og at dei set pris på at Mørebenken ønskjer å ha tett kontakt med fagorganisasjonane om vegen vidare.