Ny kai på plass på Geileneset

Næringsliv

Selskapet fortel via ei pressemelding at grunn- og betongarbeid inkludert pæling er utført av Ulstein Entreprenør, som i tillegg er ansvarleg for heile prosjektet.

- Når det gjeld trearbeid har vi fått hjelp av Kvadratbygg som Ulstein Entreprenør har samarbeida med også på andre prosjekt. Resultatet vart svært bra, og for dei som bur på Geileneset og for andre i kommunen vart dette eit flott anlegg. No kan ein gå på trebrygge langs heile sjøkanten på Geileneset, skriv selskapet i pressemeldinga.

Dei ønskjer avslutningsvis å takke for oppdraget og eit godt samarbeid både med Kvadratbygg og Ulstein Kommune.