Permitterer ni kontortilsette

Næringsliv

Vestlandsnytt skriv i morgontimane fredag at dei tilsette ved Fosnavåg-kontoret til Bourbon Offshore får ni færre kollegaer ei tid framover. No er det 18 tilsette igjen, som administrerer 15 offshorefartøy.

- Vi seier oss leie for å måtte gå til eit slikt steg, men håpet er at dei permitterte kan kome tilbake i arbeid så snart råd er, seier administrerande direktør Bjørn Idar Remøy i det franskeigde offshoreselskapet.

Ifylgje Remøy er det aktivitetsnivået og kostnadssituasjonen som gjer at reiarlaget blir nøydde til å redusere i talet på tilsette ved kontoret.

- Men når vi har gått for permitteringar, er det for å sjå an utviklinga med håp om at marknaden kan kome tilbake, seier han.