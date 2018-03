Havila skal drive delar av kystruta

Næringsliv

- Regjeringa er oppteken av å sikre eit godt transporttilbod for folk i distrikta langs norskekysten. No fornyar vi kontraktane for kystruta. Vi vil framover halde på dagens tilbod, med daglege avgangar frå 34 hamner heile året og med transport av både passasjerar og gods. Det blei utlyst tre delkontraktar med til saman 11 ruter, og vi innstiller no to aktørar som vinnarar til å levere tenestene frå og med 2021. Hurtigruten skal operere sju skip, medan Havila kjem inn med fire nye skip. Miljørekneskapet blir betydeleg betre som følgje av strengare krav i dei nye kontraktane. CO2-utsleppa frå tenesta blir ein fjerdedel lågare enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den same som vi betalar i dag. Det er vi fornøgd med, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding frå Samferdselsdepartementet.

Vikebladet Vestposten kjem med meir.