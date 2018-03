Overtek etter Sævik

Næringsliv

Karl-Johan Bakken er tilsett som ny administrerande direktør ved Remøy Shipping og Remøy Group. Han tek til i stillinga 1. mai 2018. Det meløder Remøy Group i ei pressemelding.

Bakken har har i heile si karriere vore knytta til den maritime næringa på Sunnmøre og var tidelgare administrerande direktør ved Farstad Shipping ASA.

- Vi er svært nøgde med å kunne presentere ein så dyktig og røynde leiar, seier styreleiar Ole Heggheim i Remøy Group som peikar på at Bakken har ein unik bakgrunn fra bransjen.

- Vi er stolte over at vi kan tilby både dei tlsette og kundane våre ei leiing med Bakken sin kompetanse og erfaring. Remøy Group er eit reiarlag med tradisjon for lange og gode relasjonar med både kundar og tilsette, og representerer dei beste verdiane denne bransjen er bygd på, seier Heggheim i følgje pressemeldinga.

- Eg gler meg til å ta fatt på arbeidet i Remøy Shipping, og ser fram til å jobbe i ein utfordrande markna saman med dyktige medarbeidarar både på sjø og land seier Karl-Johan Bakken. Reiarlagsmiljøet på Sunnmøre skal utvikle seg vidare i tråd med den komande marknadsutviklinga i Havrommet, og eg ser frem til å ta del i dette arbeidet med utgangspunkt i Remøy Shipping, seier Karl Johan Bakken

Bakken er utdanna sivilingeniør frå NTH, og arbeidde i Ulstein-konsernet før han i 1999 gikk over til Farstad Shipping ASA i jobben som marknads- og operasjonsdirektør og deretter som administrerande direktør frå 2006 og fram til reiarlaget fusjonerte med Solstad i juni 2017.

Noverande administrerande direktør Karsten Sævik held inntil vidare fram i jobben og vil også vere tilgjengeleg i ein overgangsperiode, melder Remøy Group.