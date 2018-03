Havyard er børsvinnaren så langt i år

Næringsliv

Ifølgje analysen til Nett.no er Havyard Group årets børsrakett på Nordvestlandet så langt i år.

Ein Havyard-aksje kosta 15,70 kroner då Oslo Børs stengde til påske, onsdag. Det verdset selskapet til 388 millionar kroner, skriv Nett.no i analysen.

Dette er ein kursauke på 38 prosent på under fire veker, eller 43 prosent sidan årsskiftet. 2. mars låg kursen på 11,30 kroner per aksje, så auken har vore markant. Næringslivsportalen spekulerer i at kursauken først og fremst skuldast tildelinga av bygginga av fem ferjer for Fjord 1 på verftet Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn.

Sparebanken Møre hadde den nest største kursauken frå årsskiftet til påskeferien tok til, med 10, 8 prosent, medan Fjord 1 enda på ein respektabel auke på 10,7 prosent.

Havila Shipping, som i likskap med Havyard Group er å finne under Havila-paraplyen, hadde den største nedgangen, med heile -21,5 prosent.