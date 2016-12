Julegåve frå Ekornes

Sidan 2009 har dei tilsette ved Ekornes gitt julegåver til gode lokale formål. I ei pressemelding frå Ekornes skriv verksemda at dei tilsette i år sendte inn om lag 50 forslag til formål dei ønska skulle få julegåver. Komitéen som står for utdelinga har i år kome fram til at dei ønskjer å gje gåver retta mot frivilligheit, dugnad og folkehelse.

Det blir gitt julegåver til formål både på Hareid, Grodås og i Sykkylven.

Ifølgje pressemeldinga frå Ekornes blir årets julegåver frå dei tilsette gitt til desse formåla:

Grodås:

25.000 til Hornindal Røde Kors Hjelpekorps

25.000 til «Skiturløypa til Hornindalsætra»

Hareid:

25.000 til Rotarystien, Hareid Rotary

25.000 til Fjelltrimmen, Hareid IL

Sykkylven:

50.000 til Sykkylven Røde Kors Hjelpekorps

50.000 til Sykkylven speidargruppe

50.000 til Jibbehytta, Sykkylven Friluftssenter