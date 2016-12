Hurtigbåten mellom Hareid og Ålesund har vore innstilt i heile dag på grunn av vêret.

Kvart på åtte melde Norled at dei også innstilte B-ferja i sambandet Hareid-Sulesund. B-ferja er innstilt resten av kvelden på grunn av vêret. Kvart over åtte bles det så kraftig at dei også tok A-ferja ut av sambandet. Men klokka ni byrja ho å gå igjen, frå Sulesund. Men Norled skriv på nettsida si at ferja kan bli innstilt på kort varsel på grunn av den sterke vinden.

Innstilte fly

Alle flya til og frå Vigra og Ørsta Volda lufthamn har vore innstilte i ettermiddag og kveld.