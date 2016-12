Ny naturskadeordning frå nyttår

Frå 1. januar 2017 trer den nye naturskadeerstatningslova i kraft. Med den kjem det nye reglar og ny organisering av den statlege naturskadeordninga. Tanken bak omlegginga er at den nye ordninga er meir effektiv, og den skadelidne skal få raskare utbetalt erstatning.

Noreg har sida 1961 hatt ei statleg erstatningsordning for skadar som følgje av ei naturulukke. Det kan vere skadar etter mellom anna skred, storm, flom eller stormflo. Formålet med ordninga er å bidra til å gjere skadelidne i stand til å fortsetje si verksemd etter at skaden er gjenoppretta.

– Sjølv om gjeldande ordning stort sett har fungert godt, er det rom for forbetringar. Det har vore behov for å tilpasse og modernisere regelverket – noko som har vist seg å krevje ein fullstendig gjennomgang av regelverket, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

Digitalisert søknadsprosess

Det er utvikla ein heildigitalisert søknadsprosess med eit elektronisk søknadsskjema og ein digital rettleiar. Gjeldande ordning der skaden skal takserast gjennom lensmannskontoret blir ikkje vidareført. Hovudregelen etter den nye lova er at den skadelidne sjølv skal dokumentere skadeomfanget og kostnadene ved ei gjenoppretting.

Lova gir samtidig Landbruksdirektoratet høve til å hente inn takst i dei tilfella der direktoratet meiner det er naudsynt for å kunne opplyse saka tilstrekkeleg.

Landbruksdirektoratet har fått forvaltningsansvaret for ordninga i sin heilskap, og vil som ansvarleg myndigheit ta stilling til skadens omfang og fastsetje erstatninga i eitt og same vedtak. Vedtaket kan klagast på til Klagenemnda for naturskadesaker.

Lova vil også gjere det enklare å setje inn ekstra ressursar ved store naturskadehendingar, og bidra til auka rettstryggleik for dei skadelidne.

Ordninga dekkjer ikkje skog

Norsk Naturskadefond avvikla stormerstatninga si for skog i 2005. Men det er det ikkje alle skogeigarar som er klare over. No er det berre skogeigarar med eiga stormforsikring som får erstatning.

Varmare, våtare og villare klima gir auka risiko for skogskadar. Når hausten og vinteren er våtare og varmare gjer stormen større skade enn tidlegare, varslar forsikringsselskapet.